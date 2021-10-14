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انفراد بالصور.. محمد رمضان ببدلة ذهبية في حفل افتتاح الجونة السينمائي

الخميس 14/أكتوبر/2021 - 03:15 ص
محمد رمضان
محمد رمضان
سعد نبيل_تصوير: عبير أحمد
وصل الفنان محمد رمضان منذ قليل، البروفة الخاصة بأغنيته الجديدة "جو البنات" والتي تعد الأغنية الرسمية لمهرجان الجونة السينمائي.

وانفرد "الفجر الفني" بصور من بروفات محمد رمضان لحفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، حيث ظهر ببدلة باللون الذهبي وواصل البروفة الخاصة به لما بعد منتصف الليل.

ويستعد مهرجان الجونة السينمائي، لانطلاق دورته الخامسة، مستندا على الإنجازات التي حققها والإشادات التي حظي بها خلال دوراته الماضية، والتي حققت نجاحًا لافتا بفضل جهود فريق المهرجان ومتطوعيه إضافة إلى دعم صناع السينما والرعاة والنقاد والإعلاميين العرب والدوليين.

انفراد بالصور.. محمد رمضان ببدلة ذهبية في حفل افتتاح الجونة السينمائي
انفراد بالصور.. محمد رمضان ببدلة ذهبية في حفل افتتاح الجونة السينمائي
انفراد بالصور.. محمد رمضان ببدلة ذهبية في حفل افتتاح الجونة السينمائي
انفراد بالصور.. محمد رمضان ببدلة ذهبية في حفل افتتاح الجونة السينمائي

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