يستعد فريق باريس سان جيرمان لمواجهة نظيره انجيه يوم الجمعة المقبل ١٥ أكتوبر ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الفرنسي الممتاز.





موعد لقاء باريس سان جيرمان ضد آنجيه في الدوري الفرنسي





وستلعب مباراة فريق باريس سان جيرمان ضد نظيره انجيه يوم الجمعة المقبل في مسابقة الدوري الفرنسي الممتاز في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة.





وستذاع مباراة فريق باريس سان جيرمان ضد نظيره انجيه يوم الجمعة المقبل في مسابقة الدوري الفرنسي الممتاز على قناة بي إن سبورتس ولكن لم يتم تحديد معلق المباراة بعد.





ويحتل فريق باريس سان جيرمان حاليا صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري الفرنسي الممتاز برصيد ٢٤ نقطة، بينما يتواجد انجيه في المركز الرابع برصيد ١٦ نقطة.