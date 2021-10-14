Advertisements

اليوم.. إعادة محاكمة 13 متهما في "اقتحام قسم العرب" 

الخميس 14/أكتوبر/2021 - 06:56 ص
أرشيفية
أرشيفية
مـروة هيـكل
تنظر محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة اليوم، بمجمع محاكم طرة مرافعة الدفاع في إعادة محاكمة 13 متهم في القضية المعروفة إعلاميا باسم "أحداث قسم شرطة العرب".

تُعقد الجلسة برئاسة المستشار سامي محمود عبدالرحيم، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين سامح عثمان يوسف ومحمد زكى العطار وعضو النيابة العامة عمرو تاج الدين وسكرتارية عصام سليم وايهاب محمد على. 

حكم سابق على المتهمين
كانت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بمجمع محاكم طرة، قضت بمعاقبة محمد بديع مرشد جماعة الإخوان المسلمين و11 آخرين بالسجن المؤبد في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام قسم العرب".

وأصدرت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار محمد سعيد الشيربيني في شهر أغسطس 2015 حكمًا بمعاقبة محمد بديع والقياديين الإخوانيين محمد البلتاجى وصفوت حجازى، و16 آخرين، بالسجن المؤبد لمدة 25 عامًا حضوريًا، ومعاقبة 76 متهمًا آخرين هاربين بذات عقوبة السجن المؤبد غيابيًا لكل منهم، ومعاقبة 28 آخرين حضوريًا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، والقضاء ببراءة 68 متهمًا، مما هو منسوب إليهم من اتهامات.

وحُكم على المتهمين في واقعة قتل 5 أشخاص والشروع في قتل 70 آخرين، في الأحداث التي شهدتها بورسعيد في أعقاب فض اعتصام "رابعة" بالقاهرة، وما تضمنته تلك الأحداث من هجوم مسلح من قبل الإخوان على قسم شرطة "العرب" ببورسعيد، وتهريب السجناء منه وسرقة أسلحته.

التهم المنسوبة للمتهمين
ونسبت النيابة للمتهمين بأنهم في الفترة من 16 أغسطس 2013 بدائرة قسم شرطة العرب بمحافظة بورسعيد اشترك من الأول حتى التاسع في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء عملهم بالقوة والعنف حال حمل بعضهم أسلحة نارية وبيضاء وقنابل مولوتوف، مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص.

وتجمع المتهمون وآخرون مجهولون من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين والموالين لهم عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة، وتوجهوا للمنشآت الشرطية في قسم شرطة العرب حاملين الأسلحة النارية والأدوات المعدة للاعتداء على الأشخاص إلى أن وصلوا حتى باغتوا المجني عليهم بالاعتداء بتلك الأسلحة والأدوات مما ترتب عليه تعريض حياة المجني عليهم وسلامتهم وأموالهم للخطر، وتكدير الأمن والسلم العام، واقترنت جريمتهم بجناية القتل العمد في حق رجال الشرطة.

الكلمات المفتاحية

محاكمة متهمين قسم شرطة العرب بورسعيد بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

قرار عاجل من النيابة بشأن واقعة مقتل طفل "التختة الأولى"

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. السيسي يوجه رسالة إلى العالم بشأن سد النهضة

منذ حوالي 16 ساعة

طلب عاجل من "تخطيط الأهلي" بشأن مستقبل موسيماني

منذ ساعتين و 13 دقيقة

برشلونة يجدد عقد الموهوب لمدة 5 مواسم

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. ارتفاع جديد في وفيات كورونا اليومية و"الصحة" تعلن التفاصيل

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة غير متوقعة بشأن عقوبة محمود شيكابالا

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجآت في قائمة الخطيب خلال انتخابات الأهلي المقبلة

منذ 43 دقيقة

عاجل - قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والحرس الوطني في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 14 ساعة

انفراد بالصور.. محمد رمضان ببدلة ذهبية في حفل افتتاح الجونة السينمائي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تفاصيل اختطاف شاب أمام زوجته وابنه في الدقهلية

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - قرار هام من الخطيب بشأن إصابة محمد الشناوي

منذ حوالي 14 ساعة

قرار مفاجئ من الخطيب في الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

مفاجأة.. ريال مدريد يخطط لخطف هداف البريميرليج

منذ 43 دقيقة

عاجل.. سقوط صانع مجوهرات يزور الأختام

منذ حوالي 8 ساعات

أول تعليق من انتشال التميمي بعد الصلح مع يسرا

منذ حوالي 3 ساعات

سيميوني يكشف تأثير رحيل ميسي على برشلونة

منذ ساعة و 13 دقيقة

موضوعات متعلقة

إخلاء سبيل 5 متهمين بـ"اقتحام قسم العرب" والتأجيل لـ11 يوليو

12 سبتمبر.. الحكم على المتهمين بـ"اقتحام قسم العرب"

عاجل.. المؤبد لـ"بديع" و11 اخرين في قضية اقتحام قسم العرب

بعد قليل.. أولى جلسات إعادة محاكمة 3 متهمين بـ"اقتحام قسم العرب"

تأجيل أولى جلسات إعادة محاكمة 3 متهمين  بـ"اقتحام قسم العرب" لـ 14 نوفمبر

تأجيل إعادة محاكمة 3 متهمين بـ"اقتحام قسم العرب"

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
05:08 ص

قرار عاجل من النيابة بشأن واقعة مقتل طفل "التختة الأولى"

انفراد بالصور.. محمد رمضان ببدلة ذهبية في حفل افتتاح الجونة السينمائي

03:15 ص

عاجل.. تفاصيل اختطاف شاب أمام زوجته وابنه في الدقهلية

02:36 ص

طلب عاجل من "تخطيط الأهلي" بشأن مستقبل موسيماني

06:00 ص

عاجل - قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والحرس الوطني في دوري أبطال إفريقيا

05:59 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات صادمة تحت قبة الجامعة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ستات مصر فى مرمى البطالة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٥» | جمال الغيطانى.. «أديب» على الجبهة

Advertisements