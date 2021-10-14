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مفاجأة غير متوقعة بشأن عقوبة محمود شيكابالا

الخميس 14/أكتوبر/2021 - 04:30 ص
الزمالك
الزمالك
محمد زويد
كشف الإعلامي كريم حسن شحاتة أن هناك إتجاه داخل لجنة التسوية باللجنة الأولمبية لتجميد عقوبة محمود عبدالرازق شيكابالا لاعب الزمالك التى أعلنها اتحاد الكرة 

مفاجأة غير متوقعة بشأن عقوبة محمود شيكابالا
وأكد كريم في تصريحات عبر برنامج :"كورة كل يوم"،  أنه بعد التواصل مع مصدر داخل مركز التسوية والتحكيم فأكد  أنه حال عدم استدعاء اللاعب للاستماع لأقواله قبل إعلان العقوبة فيعد هذا مخالفا للائحة ومن ثم تلغى العقوبة وكان شيئا لم يكن 

وأوضح أنه تم تأجيل الجلسة التى كان مقرر لها أمس ليوم الأحد لتقديم الزمالك ما يفيد بعدم إستدعاء اللاعب.

جدير بالذكر أن شيكابالا تعرض العقوبة من قبل إتحاد الكرة 8 مباريات وتغريمه 250 ألف جنيه.

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محمود شيكابالا عقوبة شيكابالا الزمالك

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