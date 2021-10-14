Advertisements

موعد مباراة لاتسيو ضد إنتر ميلان في الدوري الإيطالي

الخميس 14/أكتوبر/2021 - 04:30 ص
لاتسيو
لاتسيو
حسام مجدي
يستعد فريق لاتسيو لمواجهة نظيره إنتر ميلان يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز.

موعد مباراة لاتسيو ضد إنتر ميلان في الدوري الإيطالي
وستلعب مباراة فريق لاتسيو ضد نظيره إنتر ميلان يوم السبت المقبل في مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز في تمام الساعة السادسة مساءا بتوقيت القاهرة.

وستذاع مباراة فريق لاتسيو ضد نظيره إنتر ميلان يوم السبت المقبل في مسابقة الدوري الإيطالي على قناة رابطة الدوري الإيطالي الرسمية على يوتيوب ولكن لم يتم تحديد معلق المباراة بعد.

ويتواجد فريق إنتر ميلان في المركز الرابع من جدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز برصيد ١٧ نقطة بينما يتواجد لاتسيو في المركز السادس برصيد ١١ نقطة.

الكلمات المفتاحية

لاتسيو انتر ميلان

أخبار تهمك

مفاجأة غير متوقعة بشأن عقوبة محمود شيكابالا

منذ 37 دقيقة

قرار مفاجئ من الخطيب في الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

خاص| "الصحة": إغلاق مركز شهير لعلاج الأمراض الجلدية بمدينة نصر (صور)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والحرس الوطني في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 11 ساعة

وزيرة الصحة المغربية تناشد السفارة المصرية للتواصل مع نجل محمد عبد المطلب لهذا السبب!

منذ أقل من ساعة

خاص- إصابة صلاح محسن وغيابه عن الأهلي أمام الحرس الوطني بطل النيجر

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل ورسميًا.. الأهلي يحسم مصير موسيماني

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. سقوط صانع مجوهرات يزور الأختام

منذ حوالي 5 ساعات

أول رد من وزير التعليم على تطبيق نظام الـ3 فترات في المدارس

منذ حوالي 17 ساعة

مدرب الحرس الوطني يفاجئ الأهلي وموسيماني بهذه الرسالة

منذ ساعة و 7 دقيقة

أجويرو يسجل أول أهدافه مع برشلونة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - قرار هام من الخطيب بشأن إصابة محمد الشناوي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. تفاصيل اختطاف شاب أمام زوجته وابنه في الدقهلية

منذ ساعتين و 31 دقيقة

انفراد بالصور.. محمد رمضان ببدلة ذهبية في حفل افتتاح الجونة السينمائي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. السيسي يوجه رسالة إلى العالم بشأن سد النهضة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. ارتفاع جديد في وفيات كورونا اليومية و"الصحة" تعلن التفاصيل

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

موعد مباراة إنتر ميلان ولاتسيو اليوم الأحد 31 مارس في الدوري الإيطالي

أهداف مباراة - إنتر ميلان 1 × 0 لاتسيو

موعد مباراة ميلان ضد لاتسيو في الدوري الإيطالي والقناة الناقلة

موعد مباراة إنتر ميلان المقبلة في الدوري الإيطالي

موعد مباراة إنتر ميلان ضد لاتسيو في الدوري الإيطالي

موعد مباراة إنتر ميلان وسامبدوريا المقبلة في الدوري الإيطالي

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
03:15 ص

انفراد بالصور.. محمد رمضان ببدلة ذهبية في حفل افتتاح الجونة السينمائي

عاجل.. تفاصيل اختطاف شاب أمام زوجته وابنه في الدقهلية

02:36 ص

عاجل.. سقوط صانع مجوهرات يزور الأختام

12:27 ص

عاجل - قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والحرس الوطني في دوري أبطال إفريقيا

05:59 م

عاجل.. ارتفاع جديد في وفيات كورونا اليومية و"الصحة" تعلن التفاصيل

12:54 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات صادمة تحت قبة الجامعة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ستات مصر فى مرمى البطالة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٥» | جمال الغيطانى.. «أديب» على الجبهة

Advertisements