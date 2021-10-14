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مفاجأة.. فيفا يمنع الزمالك من قيد الناشئين

الخميس 14/أكتوبر/2021 - 05:00 ص
الزمالك
الزمالك
محمد زويد
أكد بدر حامد رئيس قطاع الناشئين بنادي الزمالك أن الاتحاد الدولي لكرة القدم قرر منع قيد اللاعبين الناشئين.

مفاجأة.. فيفا يمنع الزمالك من قيد الناشئين
وقال حامد في تصريحات عبر برنامج :"كورة كل يوم"، " الفيفا منع النادي من قيد الناشئين بسبب قضية حسام أشرف".

وتابع :"توجهت لاتحاد الكرة المصري اليوم واجتمعت مع أحمد مجاهد وأخرج لي الخطاب من الفيفا والذي كشف فيه عن منع النادي من قيد اللاعبين الناشئين بسبب قضية حسام أشرف".

وأتم :"بالنسبة لحسام أشرف نفسه فلا مشكلة عليه ويمكن قيده بشكل طبيعي في قائمة الناشئين".

الكلمات المفتاحية

حسام اشرف الناشئبن الزمالك

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