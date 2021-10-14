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موعد مباراة روما ضد يوفنتوس في الدوري الإيطالي

الخميس 14/أكتوبر/2021 - 05:00 ص
يوفنتوس
يوفنتوس
حسام مجدي
يستعد فريق روما لمواجهة نظيره يوفنتوس يوم الأحد المقبل ١٧ أكتوبر ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز.

موعد مباراة روما ضد يوفنتوس في الدوري الإيطالي
وستلعب مباراة فريق فريق يوفنتوس ضد نظيره روما يوم الأحد المقبل في مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءا بتوقيت القاهرة.

وستذاع مباراة فريق يوفنتوس ضد نظيره روما يوم الأحد المقبل في مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز على قناة رابطة الدوري الإيطالي الرسمية على يوتيوب ولكن لم يتم تحديد معلق المباراة بعد.

ويتواجد فريق روما في المركز الرابع من جدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز برصيد ١٥ نقطة بينما يتواجد يوفنتوس في المركز السابع برصيد ١١ نقطة.

الكلمات المفتاحية

يوفنتوس روما

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