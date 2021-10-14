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الموعد المقترح لانطلاق معسكر منتخب مصر قبل كأس أمم أفريقيا

الخميس 14/أكتوبر/2021 - 05:31 ص
منتخب مصر
منتخب مصر
محمد نادر
كشف عامر حسين عضو رابطة الأندية المصرية المحترفة، المشرف على إدارة المسابقات باتحاد كرة القدم المصري عن الموعد المقترح لانطلاق معسكر منتخب مصر قبل انطلاق بطولة كأس أمم أفريقيا 2022 التي تستضيفها الكاميرون.

الموعد المقترح لانطلاق معسكر منتخب مصر قبل كأس أمم أفريقيا
ووفقاً لما ذكره عامر حسين لبعض المصادر، فإن الأقرب أن ينطلق معسكر المنتخب استعدادا لأمم أحد أيام 28 أو 29 ديسمبر المقبل، خاصة أن البطولة ستبدأ يوم 9 يناير.

ولفت إلى أن سبب وضع بند فصل الإنذارات في اللائحة الجديدة للدوري الممتاز هو أن "اتحاد الكرة وضع نفس البند في الأقسام الأخرى من المسابقة المحلية".

الجدير بالذكر أن اتحاد الكرة كان قد أجرى قرعة الدوري الممتاز 2021-2022 أمس الثلاثاء، في الوقت الذي أعلن فيه أحمد دياب أن البطولة ستنقل بتقنية HD مع توفير 10 كاميرات في كل لقاء.

كما أكد دياب حصول الرابطة على موافقة بعودة الجماهير للمدرجات مرة أخرى بواقع 1000 مشجع لكل فريق في لقاءات الدوري الممتاز خلال الموسم الجديد.

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