Advertisements

موعد مباراة ميلان ضد فيرونا في الدوري الإيطالي

الخميس 14/أكتوبر/2021 - 05:30 ص
ميلان
ميلان
حسام مجدي
يستعد فريق ميلان لمواجهة نظيره هيلاس فيرونا يوم السبت ١٦ أكتوبر ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة ميلان ضد فيرونا في الدوري الإيطالي

وستلعب مباراة فريق ميلان ضد نظيره هيلاس فيرونا يوم السبت المقبل في مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءا بتوقيت القاهرة.

وستذاع مباراة فريق ميلان ضد نظيره هيلاس فيرونا يوم السبت المقبل في مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز على قناة رابطة الدوري الإيطالي الرسمية على يوتيوب ولكن لم يتم تحديد معلق المباراة بعد.

ويحتل فريق ميلان حاليا المركز الثاني من جدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز برصيد ١٩ نقطة بينما يتواجد فريق هيلاس فيرونا في المركز الثاني عشر برصيد ٨ نقاط.

الكلمات المفتاحية

ميلان فيرونا

أخبار تهمك

قرار عاجل من النيابة بشأن واقعة مقتل طفل "التختة الأولى"

منذ ساعة و نصف

عاجل.. تفاصيل اختطاف شاب أمام زوجته وابنه في الدقهلية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. ارتفاع جديد في وفيات كورونا اليومية و"الصحة" تعلن التفاصيل

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. السيسي يوجه رسالة إلى العالم بشأن سد النهضة

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. سقوط صانع مجوهرات يزور الأختام

منذ حوالي 6 ساعات

طلب عاجل من "تخطيط الأهلي" بشأن مستقبل موسيماني

منذ 41 دقيقة

خاص- إصابة صلاح محسن وغيابه عن الأهلي أمام الحرس الوطني بطل النيجر

منذ حوالي 7 ساعات

الموعد المقترح لانطلاق معسكر منتخب مصر قبل كأس أمم أفريقيا

منذ ساعة و 10 دقيقة

وزيرة الصحة المغربية تناشد السفارة المصرية للتواصل مع نجل محمد عبد المطلب لهذا السبب!

منذ ساعتين و 25 دقيقة

أول تعليق من انتشال التميمي بعد الصلح مع يسرا

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة غير متوقعة بشأن عقوبة محمود شيكابالا

منذ ساعتين و 11 دقيقة

انفراد بالصور.. محمد رمضان ببدلة ذهبية في حفل افتتاح الجونة السينمائي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - قرار هام من الخطيب بشأن إصابة محمد الشناوي

منذ حوالي 12 ساعة

قرار مفاجئ من الخطيب في الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والحرس الوطني في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 13 ساعة

مدرب الحرس الوطني يفاجئ الأهلي وموسيماني بهذه الرسالة

منذ ساعتين و 41 دقيقة

موضوعات متعلقة

موعد أول مباراة لـ"ميلان" بعد فترة التوقف الدولي

أهداف مباراة ميلان وهيلاس فيرونا في الدوري الإيطالي

موعد مباراة ميلان ضد هيلاس فيرونا في الدوري الإيطالي

موعد مباراة ميلان ضد هيلاس فيرونا في الدوري الإيطالي

موعد مباراة ميلان ضد هيلاس فيرونا في الدوري الإيطالي

موعد مباراة ميلان ضد فيرونا في الدوري الإيطالي

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
05:08 ص

قرار عاجل من النيابة بشأن واقعة مقتل طفل "التختة الأولى"

طلب عاجل من "تخطيط الأهلي" بشأن مستقبل موسيماني

06:00 ص

انفراد بالصور.. محمد رمضان ببدلة ذهبية في حفل افتتاح الجونة السينمائي

03:15 ص

عاجل.. تفاصيل اختطاف شاب أمام زوجته وابنه في الدقهلية

02:36 ص

عاجل - قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والحرس الوطني في دوري أبطال إفريقيا

05:59 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات صادمة تحت قبة الجامعة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ستات مصر فى مرمى البطالة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٥» | جمال الغيطانى.. «أديب» على الجبهة

Advertisements