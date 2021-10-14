يستعد فريق تشيلسي لمواجهة نظيره برينتفورد يوم السبت المقبل ١٦ أكتوبر ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.





موعد مباراة تشيلسي ضد برينتفورد في الدوري الإنجليزي

وستلعب مباراة فريق تشيلسي ضد نظيره برينتفورد يوم السبت المقبل في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز في تمام الساعة السادسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة.





وستذاع مباراة فريق تشيلسي ضد نظيره برينتفورد يوم السبت المقبل في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز على قناة بي إن سبورتس ولكن لم يتم تحديد معلق المباراة بعد.





ويحتل فريق تشيلسي حاليا صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد ١٦ نقطة بينما يتواجد برينتفورد في المركز السابع برصيد ١٢ نقطة.