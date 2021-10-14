مهرجان الجونة السينمائي يتصدر تريند "تويتر" قبل انطلاقه بساعات

تصدر "مهرجان الجونة السينمائي" تريند موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وذلك قبل انطلاق فعالياته بساعات قليلة.



ودشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، هاشتاج "مهرجان الجونة السينمائي"، عقب الحريق الذي نشب بمقر المهرجان، حيث آثار الجدل حول تأجيله أو إلغائه.



و أعلن نجيب ساويرس، عن أنه من المقرر إقامة المهرجان في موعده ولا نية لتأجليه، كما يواصل العمال أعمال التشطيب للإستعداد لإنطلاق حفل افتتاح المهرجان غدا الخميس بحضور كوكبة من نجوم الفن.