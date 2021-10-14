طلب عاجل من "تخطيط الأهلي" بشأن مستقبل موسيماني

طالب مسؤولو لجنة التخطيط بالنادى الأهلى، برئاسة محسن صالح، محمود الخطيب بسرعة حسم ملف الجنوب إفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للقلعة الحمراء.





طب عاجل من "تخطيط الأهلي" بشأن مستقبل موسيماني

وأشارت العديد من التقارير الصحفية إلي أن محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى، يرغب فى إقالة موسيمانى، وذلك حال حدوث أى تعثر للفريق سواء في مشواره المحلى أو القارى.





ويفكر رئيس القلعة الحمراء فى الوقت الراهن على خطوة تأجيل حسم مستقبل موسيمانى لحين خوض بعض المواجهات الحاسمة فى كأس مصر والسوبر الإفريقى ودورى أبطال إفريقيا.





وهناك استقرار من جانب رئيس الأهلى على عدم الإبقاء على موسيمانى حال حدوث أى تعثر للفريق فى أى بطولة مقبلة.