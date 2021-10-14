Advertisements

طلب عاجل من "تخطيط الأهلي" بشأن مستقبل موسيماني

الخميس 14/أكتوبر/2021 - 06:00 ص
موسيماني
موسيماني
غدير أحمد
طالب مسؤولو لجنة التخطيط بالنادى الأهلى، برئاسة محسن صالح، محمود الخطيب بسرعة حسم ملف الجنوب إفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للقلعة الحمراء.

طب عاجل من "تخطيط الأهلي" بشأن مستقبل موسيماني
وأشارت العديد من التقارير الصحفية إلي أن محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى، يرغب فى إقالة موسيمانى، وذلك حال حدوث أى تعثر للفريق سواء في مشواره المحلى أو القارى.

ويفكر رئيس القلعة الحمراء فى الوقت الراهن على خطوة تأجيل حسم مستقبل موسيمانى لحين خوض بعض المواجهات الحاسمة فى كأس مصر والسوبر الإفريقى ودورى أبطال إفريقيا.

وهناك استقرار من جانب رئيس الأهلى على عدم الإبقاء على موسيمانى حال حدوث أى تعثر للفريق فى أى بطولة مقبلة.

الكلمات المفتاحية

موسيماني الاهلي الأهلي مع موسيماني

أخبار تهمك

قرار مفاجئ من الخطيب في الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

أجويرو يسجل أول أهدافه مع برشلونة

منذ حوالي 8 ساعات

انفراد بالصور.. محمد رمضان ببدلة ذهبية في حفل افتتاح الجونة السينمائي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تفاصيل اختطاف شاب أمام زوجته وابنه في الدقهلية

منذ ساعتين و 34 دقيقة

خاص| "الصحة": إغلاق مركز شهير لعلاج الأمراض الجلدية بمدينة نصر (صور)

منذ حوالي 8 ساعات

مدرب الحرس الوطني يفاجئ الأهلي وموسيماني بهذه الرسالة

منذ ساعة و 10 دقيقة

أول رد من وزير التعليم على تطبيق نظام الـ3 فترات في المدارس

منذ حوالي 17 ساعة

خاص- إصابة صلاح محسن وغيابه عن الأهلي أمام الحرس الوطني بطل النيجر

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة غير متوقعة بشأن عقوبة محمود شيكابالا

منذ 40 دقيقة

عاجل - قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والحرس الوطني في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل ورسميًا.. الأهلي يحسم مصير موسيماني

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. السيسي يوجه رسالة إلى العالم بشأن سد النهضة

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - قرار هام من الخطيب بشأن إصابة محمد الشناوي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. ارتفاع جديد في وفيات كورونا اليومية و"الصحة" تعلن التفاصيل

منذ حوالي 4 ساعات

وزيرة الصحة المغربية تناشد السفارة المصرية للتواصل مع نجل محمد عبد المطلب لهذا السبب!

منذ أقل من ساعة

عاجل.. سقوط صانع مجوهرات يزور الأختام

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

كواليس جديدة بشأن تعاقد الأهلي مع موسيماني

خاص.. اشتباه في إصابة نجم الأهلي بوتر إكيليس

عاجل.. الأهلي يرفض طلب موسيماني

تخطيط الأهلي ترفض طلب موسيماني بشأن صفقة جديدة في يناير

موسيماني يحسم مستقبله مع الأهلي بقرار مصيري

عاجل - موسيماني يُحدد قائمة الراحلين عن الأهلي.. تعرف عليهم

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
03:15 ص

انفراد بالصور.. محمد رمضان ببدلة ذهبية في حفل افتتاح الجونة السينمائي

عاجل.. تفاصيل اختطاف شاب أمام زوجته وابنه في الدقهلية

02:36 ص

عاجل.. سقوط صانع مجوهرات يزور الأختام

12:27 ص

عاجل - قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والحرس الوطني في دوري أبطال إفريقيا

05:59 م

عاجل.. ارتفاع جديد في وفيات كورونا اليومية و"الصحة" تعلن التفاصيل

12:54 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات صادمة تحت قبة الجامعة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ستات مصر فى مرمى البطالة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٥» | جمال الغيطانى.. «أديب» على الجبهة

Advertisements