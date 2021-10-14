كشف مصدر داخل النادي الأهلي، عن مفاجأة من العيار الثقيل، حول مفاوضات التجديد مع الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني، خلال الفترة المقبلة.





كل ما تريد معرفته عن أزمة تجديد عقد موسيماني مع الأهلي





حيث أكد المصدر في تصريحات خاصة لـ "الفجر الرياضي"، أن ملف التجديد مع الجنوب إفريقي وصل إلى طريق مسدود خلال الساعات القليلة الماضية.





وأشار المصدر إلى أن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اشترط الحصول على بند يحمية من الإقالة خلال الفترة المقبلة.





وأوضح المصدر، أن هذا البند يتضمن بقاء الجنوب إفريقي حتى أكثر من نصف عقده الجديد مع الأهلي؛ وشدد أن وكيلة المدير الفني أكدت خلال جلستها مع مسؤولي النادي، على أن موسيماني يمتلك عرض كبير من أحد الأندية الخارجية.





وأتم حديثة موضحا: "النادي الأهلي رفض الشروط التي وضعها المدير الفني، وقرر تعليق المفاوضات بالوقت الحالي، على أن يتم عقد جلسة أخرى عقب الانتهاء من مواجهة الحرس الوطني بدوري أبطال إفريقيا".





جدير بالذكر أن موسيماني لديه موسم في عقده الحالي وهناك شرط جزائي لمدة 4 أشهر حال فسخ العقد، ولكن لم يتم التوصل لأي اتفاق حتى الآن.





يذكر أن أمير توفيق مدير التسويق والتعاقدات بالنادي أعلن عن تفاصيل ما دار في الجلسة التي عقدها مع بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم.





وقال أنه تم الإتفاق على استكمال العقد الحالي الذي ينتهي بنهاية موسم 2021/2022 دون أي تعديل على راتب المدير الفني، كما أن بيتسو لم يطلب أي زيادة على راتبه، والأهلي متمسك باستمراره في مهمته لقناعته بإمكاناته وقدرته على تحقيق طموحات النادي وجماهيره خلال المرحلة القادمة.