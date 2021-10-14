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برشلونة يجدد عقد الموهوب لمدة 5 مواسم

الخميس 14/أكتوبر/2021 - 06:30 ص
برشلونة
برشلونة
أكد فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات في أوروبا، أن برشلونة الإسباني أنهى اتفاقه مع لاعبه الإسباني الشاب بيدري جونزاليس، بشرط جزائي خرافي.

برشلونة يجدد عقد الموهوب لمدة 5 مواسم
ويتجه البارسا لتجديد عقود لاعبيه الشباب وعلى رأسهم بيدري وأنسو فاتي وجافي، لتكوين فريق قوي في المستقبل قادر على المنافسة على كافة البطولات، وخصوصًا بعد رحيل الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

وعبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، نشر فابريزيو رومانو، أن برشلونة توصل لاتفاق مع بيدري يقتضي بتجديد عقده لمدة 5 مواسم، ليمتد حتى صيف 2026.

وأضاف رومانو، أن عقد بيدري سيحتوي على شرط جزائي قيمته مليار يورو،ةالذي يجعله الأكبر في تاريخ النادي الكتالوني.

وأشار، إلى أن العقود مع اللاعب سيتم توقيعها هذا الأسبوع، ومن ثم سيقوم برشلونة بالإعلان الرسمي.

ويعتبر بيدري من العناصر الواعدة في برشلونة، حيث انضم للفريق الموسم الماضي، قادمًا من لاس بالماس، ونجح في فرض اسمه على التشكيل الأساسي للبرسا ومنتخب إسبانيا الأول، وتم ترشيحه لجائزة البالون دور.

الكلمات المفتاحية

بيدري برشلونة اسبانيا

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