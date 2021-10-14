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تعرف على غيابات بيراميدز ضد عزام يونايتد في الكونفدرالية الإفريقية

الخميس 14/أكتوبر/2021 - 07:00 ص
بيراميدز
بيراميدز
كشف مصدر مسئول داخل نادي بيراميدز عن غيابات فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز أمام نظيره عزام يونايتد في الكونفدرالية الإفريقية.

تعرف على غيابات بيراميدز ضد عزام يونايتد في الكونفدرالية الإفريقية


وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي" أن عبد الله السعيد من ضمن الغيابات المؤثرة على الفريق خلال المباراة القادمة مع إصابته بشد عضلي أدى إلى ابتعاده عن المشاركة في المباراة.

وأوضح المصدر أنه سيغيب عن الفريق كلا من: هشام محمد وحسين السيد ووليد الكرتي وفخر الدين بن يوسف ومحمود صابر وعبد الله مجدي لعدم قيد هؤلاء اللاعبين في القائمة الإفريقية.

وأضاف يغيب أحمد الشناوي حارس الفريق بسبب الإصابة، كما أوضح المصدر أنه سيتم إستبعاد كلا من: "
 يوسف نادر وعبد الرحمن صميدة وعماد ميهوب" من المباراة القادمة رغم سفرهم مع البعثة.

حيث كشف المصدر أنه من المتوقع أن يتكون تشكيل المباراة المختار كالآتي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي
خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - علي جبر - أسامة جلال - أحمد فتحي
خط الوسط: نبيل دونجا - عمر جابر - إسلام عيسى - إبراهيم حسن - رمضان صبحي
خط الهجوم: محمود وادي

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عزام بيراميدز في الدوري المصري بيراميدز

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