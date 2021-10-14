سيميوني يكشف تأثير رحيل ميسي على برشلونة

تحدث الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد، عن تأثير رحيل ليونيل ميسي، عن صفوف برشلونة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.





سيميوني يوضح تأثير رحيل ميسي على برشلونة وعلاقته بسوء النتائج

وكان ميسي قد رحل عن صفوف برشلونة، في انتقالات الصيف الماضي، وانتقل إلى صفوف باريس سان جيرمان، بعد انتهاء عقده وفشل النادي الكتالوني في التجديد له لتجاوزه الحد الأقصى لفاتورة الرواتب.





وأوضح سيميوني، في تصريحات أبرزتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن برشلونة خسر الكثير برحيل ميسي، مشيرًا إلى أنه كان يسجل 30 هدفًا على الأقل، إلا أنه لازال يملك الكثير من اللاعبين المميزين.





وأشار، " برشلونة يمتلك سيرجي روبرتو، أومتيتي، لينجليه، بيكيه، أراوخو، ألبا، بالدي، بالاضافة إلى مجموعة رائعة من اللاعبين الشباب، مثل فاتي وبيدري وجافي وديمبلي، فضلاً عن، أجويرو ودي يونج وبوسكيتس وكوتينيو".





جدير بالذكر أن برشلونة يعاني من تراجع على مستوى النتائج، حيث حقق الفوز مرة وحيدة في آخر 4 مباريات بالدوري الإسباني، كما تلقى خسارتين في أول لقائين بدوري أبطال أوروبا.