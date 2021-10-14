مفاجآت في قائمة الخطيب خلال انتخابات الأهلي المقبلة

يعلن محمود الخطيب رئيس مجلس الأهلي عن قائمته في انتخابات إدارة القلعة الحمراء القادمة المقرر لها في شهر نوفمبر المقبل.





مفاجآت في قائمة الخطيب خلال الانتخابات المقبلة

وقد تشهد قائمة الخطيب في الانتخابات المقبلة، استبعاد رانيا علواني وجوهر نبيل عضوا مجلس الإدارة بسبب عدم تواجدهم بالشكل المطلوب في الأربعة سنوات الأخيرة.





كما اقترب حسام غالي نجم الكرة الأسبق من الانضمام لقائمة بيبو، بالإضافة للإعلامي عمر ربيع ياسين على مقعد عضوية تحت السن.





ومن المقرّر أن تجرى الانتخابات يومي 25 و 26 نوفمبر المقبل، على أن يتم فتح باب الترشح بدابة من السبت مطلع الأسبوع القادم.