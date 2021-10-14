Advertisements

مفاجأة.. ريال مدريد يخطط لخطف هداف البريميرليج

الخميس 14/أكتوبر/2021 - 07:30 ص
ريال مدريد
ريال مدريد
أمل الحلفاوي
دخل هاري كين، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام هوتسبير، دائرة اهتمامات ريال مدريد الإسباني من جديد، لضمه خلال الفترة المقبلة، بعدما حاول الملكي ضمه في صيف 2019.

مفاجأة.. ريال مدريد يخطط لخطف هداف البريميرليج
وأكد موقع "ديفينسا سنترال"، أن ريال مدريد، يسعى للتعاقد مع هاري كين، في نهاية الموسم الحالي، إلا أنه ليس الاختيار الأول بالنسبة لفلورنتينو بيريز، رئيس النادي، حيث يأتي في الأولوية بعد الفرنسي كيليان مبابي والنرويجي إيرلينج هالاند.

وكان مانشستر سيتي، قد حاول الحصول على خدمات هاري كين في الميركاتو الصيفي الماضي، إلا أن توتنهام اشترط الحصول على 150 مليون جنيه إسترليني لبيعه.

جدير بالذكر أن هاري كين، كان قد أكد من قبل أنه يحلم بالانتقال إلى فريق يساعده على حصد البطولات.

الكلمات المفتاحية

هاري كين ريال مدريد توتنهام

أخبار تهمك

انفراد بالصور.. محمد رمضان ببدلة ذهبية في حفل افتتاح الجونة السينمائي

منذ حوالي 5 ساعات

سيميوني يكشف تأثير رحيل ميسي على برشلونة

منذ ساعة و 10 دقيقة

عاجل.. ارتفاع جديد في وفيات كورونا اليومية و"الصحة" تعلن التفاصيل

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. تفاصيل اختطاف شاب أمام زوجته وابنه في الدقهلية

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة.. ريال مدريد يخطط لخطف هداف البريميرليج

منذ 40 دقيقة

قرار عاجل من النيابة بشأن واقعة مقتل طفل "التختة الأولى"

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والحرس الوطني في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 14 ساعة

مفاجأة غير متوقعة بشأن عقوبة محمود شيكابالا

منذ حوالي 4 ساعات

أول تعليق من انتشال التميمي بعد الصلح مع يسرا

منذ حوالي 3 ساعات

طلب عاجل من "تخطيط الأهلي" بشأن مستقبل موسيماني

منذ ساعتين و 10 دقيقة

قرار مفاجئ من الخطيب في الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

مفاجآت في قائمة الخطيب خلال انتخابات الأهلي المقبلة

منذ 40 دقيقة

برشلونة يجدد عقد الموهوب لمدة 5 مواسم

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. سقوط صانع مجوهرات يزور الأختام

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - قرار هام من الخطيب بشأن إصابة محمد الشناوي

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. السيسي يوجه رسالة إلى العالم بشأن سد النهضة

منذ حوالي 16 ساعة

موضوعات متعلقة

ريال مدريد يخطط لخطف "إيكاردي" بالشرط الجزائي

ريال مدريد يخطط لخطف جريزمان من أتلتيكو

ريال مدريد يعرض على هداف البريميرليج راتب ضخم

مفاجأة.. مورينيو يخطط لخطف مدافع ريال مدريد

مفاجأة.. ريال مدريد يخطط لضم نجم توتنهام مجانا

مفاجأة.. ريال مدريد يخطط لضم نجم توتنهام بالمجان

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
05:08 ص

قرار عاجل من النيابة بشأن واقعة مقتل طفل "التختة الأولى"

انفراد بالصور.. محمد رمضان ببدلة ذهبية في حفل افتتاح الجونة السينمائي

03:15 ص

عاجل.. تفاصيل اختطاف شاب أمام زوجته وابنه في الدقهلية

02:36 ص

طلب عاجل من "تخطيط الأهلي" بشأن مستقبل موسيماني

06:00 ص

عاجل - قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والحرس الوطني في دوري أبطال إفريقيا

05:59 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات صادمة تحت قبة الجامعة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ستات مصر فى مرمى البطالة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٥» | جمال الغيطانى.. «أديب» على الجبهة

Advertisements