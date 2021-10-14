مفاجأة.. ريال مدريد يخطط لخطف هداف البريميرليج

دخل هاري كين، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام هوتسبير، دائرة اهتمامات ريال مدريد الإسباني من جديد، لضمه خلال الفترة المقبلة، بعدما حاول الملكي ضمه في صيف 2019.





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وأكد موقع "ديفينسا سنترال"، أن ريال مدريد، يسعى للتعاقد مع هاري كين، في نهاية الموسم الحالي، إلا أنه ليس الاختيار الأول بالنسبة لفلورنتينو بيريز، رئيس النادي، حيث يأتي في الأولوية بعد الفرنسي كيليان مبابي والنرويجي إيرلينج هالاند.





وكان مانشستر سيتي، قد حاول الحصول على خدمات هاري كين في الميركاتو الصيفي الماضي، إلا أن توتنهام اشترط الحصول على 150 مليون جنيه إسترليني لبيعه.





جدير بالذكر أن هاري كين، كان قد أكد من قبل أنه يحلم بالانتقال إلى فريق يساعده على حصد البطولات.