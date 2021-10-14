يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمباراة الحرس الوطني بطل النيجر القادمة بدوري أبطال أفريقيا.

قائمة الغائبين عن الأهلي أمام بطل النيجر.





بالأسماء.. قائمة الغائبين عن الأهلي أمام بطل النيجر

ويغيب عن الأهلي كلا من، محمد مجدي أفشة بسبب حفل زفافه المقرر له بعد غد الثلاثاء بعد أن حصل على موافقة من الجهاز الفني بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، ومتولي ومحمود وحيد بسبب الإصابة في الركبة وأخيرا محمد الشناوي بسبب الإصابة في الخلفية.





كما يغيب كلا من، حسام حسن وعمار حمدي وأحمد عبدالقادر وبيرسي تاو وميكيسوني وكريم فؤاد وحسام حسن لعدم أحقيتهم في المشاركة بالمباريات الأفريقية.





ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والحرس الوطني السبت المقبل بالنيجر في ذهاب دور ال٣٢ بدوري أبطال أفريقيا.