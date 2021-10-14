شارك الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، مهاجم برشلونة، لأول مرة مع الفريق الكتالوني، في اللقاء الودي أمام كورنيا، استعدادًا لمواجهة فالنسيا.





سيرجيو أجويرو يعود للمشاركة مع برشلونة

ويستقبل برشلونة نظيره فالنسيا، يوم الأحد المقبل، على ملعب كامب نو، ضمن مباريات الجولة التاسعة لليجا.





وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، فقد تعافى أجويرو من الإصابة التي تعرض لها منذ انضمامه لبرشلونة، وعاد للمشاركة في التدريبات الجماعية منذ أيام، ثم المشاركة اليوم في لقاء ودي أمام كورنيا على ملعب خوان جامبر.





ويضع الهولندي رونالد كومان، المدير الفني لبرشلونة، آمالًا كبيرة على أجويرو لتحسين الجانب الهجومي في الفريق الكتالوني، خلال المرحلة المقبلة.





وبدأ برشلونة يستعيد نجومه المصابين واحدا تلو الآخر، حيث سبق وأن استعاد أنسو فاتي وفيليب كوتينيو، وحاليًا أجويرو، وفي الطريق عثمان ديمبلي، بينما ما زال مارتن برايثوايت في حاجة لبعض الوقت.