Advertisements

بكلمات مؤثرة.. عمرو محمود ياسين يحيي الذكرى الأولى لوفاة والده

الخميس 14/أكتوبر/2021 - 06:23 ص
عمرو محمود ياسمين ووالده
عمرو محمود ياسمين ووالده
مي مرسي
أحيا السيناريست عمرو محمود ياسين، الذكرى الأولى لوفاة والده، وذلك من خلال رسالة مؤثرة شاركها عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتب "ياسين" قائلا: " أبي الحبيب الغالي...في ذكراك الأولى أتحدث عن عام مضى بدونك لم يكن كمثل أي عام بحياتي..عام كامل دون أب".

وأضاف: "لم أكن أفهم ابدا كيف يتأقلم البشر مع الحياه إذا فقدوا السند والظهر؟ ولكن أحب أن أقول لك انك أبليت في الدنيا بلاء حسنا يا والدي الحبيب فإننا نكرم لخاطرك وتتفتح لنا أبواب المحبة والتقدير لأجل اسمك لازلنا نعيش بالسند، والظهر لازلنا نستقوى بك ويشتد عودنا بحسن سيرتك وحب الناس وتقديرهم لك..لازلنا يا أبي الحيبب نعيش في ظلك..لقد أبليت بلاء حسنا وتركت لنا إرثا إنسانيا رائعا سيعيش معنا لآخر يوم بحياتنا حتى نلقاك".

واختتم حديثه قائلا: اطمئن وأرقد في سلام...يرحمك ربي ويجعل قبرك روضة من رياض الجنة...آمين.

الكلمات المفتاحية

عمرو محمود ياسين الفجر اخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

مدرب الحرس الوطني يفاجئ الأهلي وموسيماني بهذه الرسالة

منذ ساعتين و 37 دقيقة

الموعد المقترح لانطلاق معسكر منتخب مصر قبل كأس أمم أفريقيا

منذ ساعة و 6 دقيقة

قرار مفاجئ من الخطيب في الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. سقوط صانع مجوهرات يزور الأختام

منذ حوالي 6 ساعات

خاص- إصابة صلاح محسن وغيابه عن الأهلي أمام الحرس الوطني بطل النيجر

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. تفاصيل اختطاف شاب أمام زوجته وابنه في الدقهلية

منذ حوالي 4 ساعات

قرار عاجل من النيابة بشأن واقعة مقتل طفل "التختة الأولى"

منذ ساعة و نصف

أول تعليق من انتشال التميمي بعد الصلح مع يسرا

منذ ساعة و نصف

وزيرة الصحة المغربية تناشد السفارة المصرية للتواصل مع نجل محمد عبد المطلب لهذا السبب!

منذ ساعتين و 21 دقيقة

مفاجأة غير متوقعة بشأن عقوبة محمود شيكابالا

منذ ساعتين و 7 دقيقة

عاجل - قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والحرس الوطني في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 13 ساعة

طلب عاجل من "تخطيط الأهلي" بشأن مستقبل موسيماني

منذ 37 دقيقة

عاجل - قرار هام من الخطيب بشأن إصابة محمد الشناوي

منذ حوالي 12 ساعة

انفراد بالصور.. محمد رمضان ببدلة ذهبية في حفل افتتاح الجونة السينمائي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. السيسي يوجه رسالة إلى العالم بشأن سد النهضة

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. ارتفاع جديد في وفيات كورونا اليومية و"الصحة" تعلن التفاصيل

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

أرملة سعيد طرابيك تحيي ذكرى رحيله الثالثة

جولة مع الفنانين.. محمد رمضان يسخر من الوسط الفني.. ونبيلة عبيد توجه رسالة لجمهورها

ابنة سيد زيان تحيي ذكرى رحيل والدها برسالة مؤثرة

هازارد: إنتقالي لريال مدريد حلم تحقق.. وشعرت بالإرتباك لهذا السبب

"بدونك اتعس".. دنيا عبد العزيز توجه رسالة مؤثرة لوالدتها الراحلة بمناسبة عيد ميلادها

"الوداع يا سمير"..بكلمات مؤثرة شهيرة تنعي الفنان الراحل سمير غانم

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
05:08 ص

قرار عاجل من النيابة بشأن واقعة مقتل طفل "التختة الأولى"

طلب عاجل من "تخطيط الأهلي" بشأن مستقبل موسيماني

06:00 ص

انفراد بالصور.. محمد رمضان ببدلة ذهبية في حفل افتتاح الجونة السينمائي

03:15 ص

عاجل.. تفاصيل اختطاف شاب أمام زوجته وابنه في الدقهلية

02:36 ص

عاجل - قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والحرس الوطني في دوري أبطال إفريقيا

05:59 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات صادمة تحت قبة الجامعة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ستات مصر فى مرمى البطالة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٥» | جمال الغيطانى.. «أديب» على الجبهة

Advertisements