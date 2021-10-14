بكلمات مؤثرة.. عمرو محمود ياسين يحيي الذكرى الأولى لوفاة والده

أحيا السيناريست عمرو محمود ياسين، الذكرى الأولى لوفاة والده، وذلك من خلال رسالة مؤثرة شاركها عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



وكتب "ياسين" قائلا: " أبي الحبيب الغالي...في ذكراك الأولى أتحدث عن عام مضى بدونك لم يكن كمثل أي عام بحياتي..عام كامل دون أب".



وأضاف: "لم أكن أفهم ابدا كيف يتأقلم البشر مع الحياه إذا فقدوا السند والظهر؟ ولكن أحب أن أقول لك انك أبليت في الدنيا بلاء حسنا يا والدي الحبيب فإننا نكرم لخاطرك وتتفتح لنا أبواب المحبة والتقدير لأجل اسمك لازلنا نعيش بالسند، والظهر لازلنا نستقوى بك ويشتد عودنا بحسن سيرتك وحب الناس وتقديرهم لك..لازلنا يا أبي الحيبب نعيش في ظلك..لقد أبليت بلاء حسنا وتركت لنا إرثا إنسانيا رائعا سيعيش معنا لآخر يوم بحياتنا حتى نلقاك".



واختتم حديثه قائلا: اطمئن وأرقد في سلام...يرحمك ربي ويجعل قبرك روضة من رياض الجنة...آمين.