أحمد مجدي يشارك جمهوره صورة من كواليس "وعد الشيطان"

شارك الفنان أحمد مجدي، صورة من كواليس مسلسله "وعد الشيطان"، وذلك عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهر "مجدي" في الصورة بشكل أنيق، مما آثار إعجاب الجمهور وتفاعله، حيث عبرو عن إعجابهم بالصورة من خلال خاصية التعليقات.



ويشارك في بطولة مسلسل "وعد الشيطان"، عمرو يوسف وفتحي عبدالوهاب، عائشة بن أحمد، أحمد الرافعي، محمد إبراهيم يسرى، مراد مكرم، وخالد كمال، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم نيللي كريم، وهو من إخراج كولين تييج، الذي عرض له هذا العام المسلسل السعودي رشاش.



