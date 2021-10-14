رامي عياش يعلق على هجوم البعض عليه بسبب مبادرة "تحدي التعلم"

علق المطرب اللبناني رامي عياش، على الإنتقادات التي تعرض لها الفترة الأخيرة، عقب مبادرة "تحدي التعلم" التي أطلقها الفترة الأخيرة.



وقال "عياش" من خلال لقائه مع "et بالعربي": "تحدي التعلم هو تحدي أطلقناه ليشارك به النجوم العرب أو الناس بشكل عام وشارك المنتج صادق الصباح في بداية التحدي ورجل الأعمال نجيب ساويرس والفنان باسم مغنية ومايا دياب وماجي بو غصن وغيرهم الكثير من الفنانين، والفكرة من هذا التحدي ليس تطبيقات التواصل الاجتماعي أ وفيديوهات أو غير ذلك بل الفكرة أن دولتنا نائمة منذ 30 عاما وأقل شيء يجب فعله أن نساعد بعضنا البعض".



وتابع قائلا: " كل هذه الأقوال أو الاتهامات مثلما يقولوا هي للأسف الشديد تكسير في الخير لا أكثر ولا أقل، وهناك أيضا أعمال خيرية كل أحد منا يفعلها في الخفاء ولكن لا بجب أن يكون كل الأعمال الخيرية كذلك".