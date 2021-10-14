أحمد أشرف يجدد عقده مع الشمس لمدة 4 سنوات مقبلة

يذكر أن أحمد أشرف حصل على المركز الرابع في بطولة العالم للشباب الأخيرة للخماسي الحديث التى أقيمت بمصر قبل انطلاق الأولمبياد ، بالإضافة إلى مشاركته في أولمبياد طوكيو 2020.