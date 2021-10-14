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أحمد أشرف يجدد عقده مع الشمس لمدة 4 سنوات مقبلة

الخميس 14/أكتوبر/2021 - 06:56 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
جدد مجلس إدارة نادي الشمس برئاسة د.أسامة أبوزيد عقد أحمد أشرف بطل الخماسي الحديث لمدة 4 مواسم مقبلة.

يذكر أن أحمد أشرف حصل على المركز الرابع في بطولة العالم للشباب الأخيرة للخماسي الحديث التى أقيمت بمصر قبل انطلاق الأولمبياد ، بالإضافة إلى مشاركته في أولمبياد طوكيو 2020.

ويأتي التجديد لأحمد أشرف ضمن خطة مجلس الإدارة للحفاظ على أبطال النادى ورعايتهم من أجل رفع راية مصر والشمس في المحافل الدولية.

وكان مجلس الإدارة برئاسة الدكتور أسامة أبوزيد قد حدد تعاقد البطل أحمد أسامة الجندي الحاصل على الميدالية الفضية في أولمبياد طوكيو الأخيرة عقب عودته مباشرة للقاهرة فى ضربة معلم خاصة مع تلقى اللاعب لعروض كثيرة من أندية منافسة للفوز بخدماته .
كما كان مجلس الشمس الأسرع فى تكريم الجندى فى احتفالية كبرى بالنادى ومنحه مكافأة مالية غير مسبوقة فى تاريخ النادى.

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