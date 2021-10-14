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انطلاق بطولة زد للناشئين بمشاركة الأهلي والزمالك ومصر للمقاصة

الخميس 14/أكتوبر/2021 - 07:15 ص
الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
الفجر الرياضي

تنظم شركة زد، بطولة زد التحضيرية لموسم 2021/2022، على مدار 3 أيام خلال الفترة من 14 إلى 16 أكتوبر الجاري، بمجمع ملاعب زد بمدينة الشيخ زايد بمشاركة أندية الأهلي والزمالك ومصر للمقاصة و زد إف سي للفئات العمرية من مواليد 2008 و2009 و2010، وذلك في إطار استراتيجية شركة زد لتطوير الرياضة المصرية من خلال منح الفرصة للمواهب الشابة بمختلف الأندية لإبراز موهبتهم وتطويرها بأحدث النظم التدريبية.

وتنطلق بطولة زد، يوم الخميس الموافق 14 أكتوبر الجاري، بلقاءات الأهلي مع زد إف سي مواليد 2008 و2009 و2010 والزمالك مع مصر للمقاصة من نفس المواليد، وفي اليوم التالي تلتقي فرق الأهلي مع مصر للمقاصة والزمالك مع زد إف سي من مواليد 2008 و 2010 ،والأهلي مع الزمالك و زد إف سي مع مصر للمقاصة مواليد 2009، وتختتم البطولة بلقاءات الأهلي مع الزمالك و زد إف سي مع مصر للمقاصة من مواليد 2008 و 2010 ، والأهلي مع مصر للمقاصة والزمالك مع زد إف سي من مواليد 2009، على أن يتم حساب الفرق الفائزة بحسب عدد النقاط التي جمعتها خلال اللقاءات الثلاثة، وتقدم إدارة شركة زد جوائز مادية للفائزين بقيمة 60 ألف جنيه للفائز بالبطولة، و30 ألف جنيه لصاحب المركز الثاني، و15 ألف جنيه للمركز الثالث.

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