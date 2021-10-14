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آسر ياسين ينشر صورة من موقع حريق الجونة
الخميس 14/أكتوبر/2021 - 08:37 ص
إسراء عبدالفتاح
نشر الفنان آسر ياسين صورة جديدة عبر خاصية الأستوري على حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وظهر في الصورة موقع حريق الجونة، الذي نشب ظهر أمس الأربعاء، وظهرت المنطقة وكأنها لم يمسها حريق.
ومن المقرر أن تقام الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي في الفترة من 14 - 22 أكتوبر 2021، في مدينة الجونة الرائعة الواقعة على البحر الأحمر.
وظهر في الصورة موقع حريق الجونة، الذي نشب ظهر أمس الأربعاء، وظهرت المنطقة وكأنها لم يمسها حريق.
ومن المقرر أن تقام الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي في الفترة من 14 - 22 أكتوبر 2021، في مدينة الجونة الرائعة الواقعة على البحر الأحمر.