نيوزيلندا تسجل أكبر ارتفاع في حالات كوفيد 19 في ستة أسابيع

أبلغت نيوزيلندا، اليوم الخميس، عن أكبر ارتفاع في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في ستة أسابيع، مع اكتشاف جميع الحالات في أوكلاند، مما يزيد من احتمالات تمديد قيود الإغلاق في أكبر مدينة في البلاد إلى ما بعد الأسبوع المقبل.





يخضع حوالي 1.7 مليون شخص في أوكلاند لأوامر صارمة بالبقاء في المنزل حتى يوم الاثنين حيث يتطلع المسؤولون إلى القضاء على تفشي مرض دلتا شديد العدوى، وهو أول موجة كبيرة من الحالات المجتمعية في البلاد منذ وقت مبكر من الوباء. وقال نائب رئيس الوزراء جرانت روبرتسون إن الزيادة في أعداد الحالات في أوكلاند لم تكن غير متوقعة "لكنها ترتفع بسرعة أكبر"، وألقى باللوم في الارتفاع على التجمعات المنزلية غير القانونية.





وقال روبرتسون خلال مؤتمر إعلامي في ويلينجتون: "الآن ليس وقت الرضا عن النفس"، وحث السكان في أوكلاند على الالتزام الصارم بقواعد المستوى الثالث، والتي بموجبها يُطلب من معظم الناس البقاء في المنزل ما لم تكن لديهم أسباب عاجلة للخروج. وقد تم الإبلاغ عن 71 حالة محلية جديدة في البلاد، تم اكتشافها جميعًا في أوكلاند، ارتفاعًا من 55 في اليوم السابق.





وافادت مديرة الصحة العامة كارولين ماكيلناي: "أرقام الحالات الجديدة اليوم مثيرة للقلق ولكنها ليست غير متوقعة بسبب المستوي الذي وصلنا إليه في تفشي المرض". وقد تم تطعيم حوالي 2.49 مليون نيوزيلندي بالكامل، أو حوالي 59٪ من السكان المؤهلين، ووعد المسؤولون بإنهاء عمليات الإغلاق بمجرد تلقيح 90٪. يتطلع المسؤولون إلى إدارة 100000 جرعة في يوم واحد خلال حملة تحصين جماعية يوم السبت.





حتى مع تفشي فيروس دلتا، سجلت نيوزيلندا 4472 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كوفيد -19 و28 حالة وفاة أثناء الوباء، وهو أقل بكثير من العديد من البلدان المماثلة.







