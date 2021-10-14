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بدون رحلات جوية.. إندونيسيا تفتح ابوابها أمام السياح الدوليين

الخميس 14/أكتوبر/2021 - 08:39 ص
بوابة الفجر
منار طارق
أعيد فتح جزيرة بالي في إندونيسيا أمام السياح الأجانب بعد 18 شهرًا من توقف انتشار الوباء، اليوم الخميس، لكن تفتقر الجزيرة إلى عنصر واحد حاسم: الرحلات الجوية الدولية.

من المقرر إعادة افتتاح بالي المعتمدة على السياحة، اليوم الخميس، وعلى الرغم من أن مطار نجوراه راي الدولي قد أجرى عمليات محاكاة استعدادًا لعودة السياح، إلا أنه لا يتوقع حدوث الكثير قريبًا. وقال توفان يوديستيرا المتحدث باسم المطار "لا يوجد جدول زمني حتى الآن."

دمرت إجراءات الهجرة المشددة في إندونيسيا خلال الوباء الجزيرة، مع إغلاق واسع النطاق للفنادق والمتاجر والشركات. وتتوق الحكومة إلى إحياء صناعة السياحة المحاصرة في بالي استجابةً للانخفاض الحاد في حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد منذ يوليو، عندما كانت إندونيسيا مركز انتشار COVID-19 في آسيا.

لكن التفاصيل حول إعادة الفتح، مثل متطلبات التأشيرة والدول التي يتقدمون إليها، غير مكتملة حتى الآن. وأكدت إندونيسيا فقط الدول الـ19 المؤهلة في بيان في وقت متأخر من يوم الأربعاء، والتي تشمل الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا، وعدة دول من أوروبا الغربية والخليج العربي.

وبالإضافة إلى مطالبة زوار بالي بالتطعيم ضد كوفيد 19، اشترطت إندونيسيا أن يقضوا أيامهم الخمسة الأولى في الحجر الصحي، وهو إجراء تتخذه أسواق السياحة المنافسة تدريجيًا. وقالت إيدا باجوس بوروا سايدمن، المديرة التنفيذية لاتحاد الفنادق والمطاعم بالجزيرة: "نحن مستعدون لقبول السياح الذين يزورون بالي، لكن هذا بالتأكيد لا يعني أن جميع الضيوف يزورون بالي فجأة". واضافت "في أقرب وقت ممكن، بحلول نهاية العام يمكننا تقييم ما إذا كان الوضع قد تحسن".

الكلمات المفتاحية

بالي اندونسيا السياحة

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