بعد غياب سنة.. محمود حميدة يعود للدراما بـ "نقل عام"

رشح الفنان محمود حميدة لبطولة مسلسل "نقل عام" المكون من 30 حلقة، ومن المقرر بدء التصوير خلال الفترة المقبلة عقب الأنتهاء التعاقد مع الممثلين، وهو من تأليف ورشة كتابة، وإخراج عادل أديب.







ويعود حميدة للدراما مرة أخرى بعدما قدم آخر أعماله مسلسل "لما كنا صغيرين" بطولة الفنانة ريهام حجاج وخالد النبوى، وعدد كبيرمن الممثلين، تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد على.





ومن جانب أخر يشارك محمود حميدة في فيلم "عمهم" وهو من بطولة محمد إمام، أيتن عامر، باسم سمرة، محمد سلام، الشحات مبروك، محمود حميدة، أحمد خالد صالح، هدى المفتى، إخراج حسين المنباوى.