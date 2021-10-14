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الولايات المتحدة تشحن 2.4 مليون جرعة من لقاح كوفيد 19 إلى باكستان

الخميس 14/أكتوبر/2021 - 08:42 ص
بوابة الفجر
منار طارق
قال مسؤول بالبيت الأبيض إن الحكومة الأمريكية ستشحن 2.4 مليون جرعة من لقاح كوفيد 19 إلى باكستان، اليوم الخميس، وبذلك يصل العدد الإجمالي للجرعات المرسلة إلى الدولة الواقعة في جنوب آسيا إلى حوالي 18.3 مليون جرعة، أي أكثر من أي دولة أخرى.

وقال المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن أحدث شحنات من مجموعات اللقاحات التي قدمتها شركة فايزر (PFE.N) وشركة بيون تك الألمانية (22UAy.DE)، من المقرر أن تصل يوم السبت عبر برنامج توزيع كوفاكس. وأعطت باكستان 93.6 مليون جرعة على الأقل حتى الآن، وفقا لبيانات جمعتها رويترز. إذا افترضنا أن كل شخص يحتاج إلى جرعتين، فهذا يكفي لتطعيم حوالي 21.6٪ من سكان البلاد.

كانت الشحنات الأمريكية السابقة من لقاحات موديرنا (MRNA.O) وفايزر بيون تك تذهب إلى باكستان كل شهر منذ يونيو. وتعد الشحنة جزء من جهود دبلوماسية أمريكية مستمرة لارسال لقاحات لعشرات البلدان.

الكلمات المفتاحية

لقاح كورونا باكستان الولايات المتحدة

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