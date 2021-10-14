التوترات في تايوان تثير مخاوف من نشوب صراع أمريكي صيني في آسيا

بعد إرسال عدد قياسي من الطائرات العسكرية لمضايقة تايوان خلال عطلة العيد الوطني للصين، خففت بكين من حدة الضجيج لكن التوترات لا تزال مرتفعة، مع عدم تغيير الخطاب والمنطق وراء التدريبات.





يتفق الخبراء على أن الصراع المباشر غير مرجح في الوقت الحالي، ولكن نظرًا لأن مستقبل تايوان التي تتمتع بالحكم الذاتي يتحول بشكل متزايد إلى برميل بارود، فقد يؤدي وقوع حادث مؤسف أو سوء تقدير إلى مواجهة بينما تتعارض الطموحات الصينية والأمريكية.





تسعى الصين إلى إعادة الجزيرة المهمة استراتيجيًا ورمزيًا إلى سيطرتها، وترى الولايات المتحدة تايوان في سياق تحديات أوسع من الصين. وقال هنري بويد، محلل شؤون الدفاع المقيم في بريطانيا في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية: "من منظور الولايات المتحدة، دفع مفهوم تنافس القوى العظمى مع الصين هذا إلى دعم جدول الأعمال". واضاف "إن الحاجة إلى الوقوف في وجه الصين عامل محفز قوي بدرجة كافية بحيث لا يُنظر إلى عدم خوض هذه المعركة على أنها خيانة للمصالح القومية الأمريكية."





تدعي الصين أن تايوان تابعة لها، والسيطرة على الجزيرة عنصر أساسي في التفكير السياسي والعسكري لبكين. أكد الزعيم شي جين بينغ مرة أخرى في عطلة نهاية الأسبوع على أن "إعادة توحيد الأمة يجب أن يتحقق، وسوف يتحقق بالتأكيد" - وهو هدف أصبح أكثر واقعية مع التحسينات الهائلة للقوات المسلحة الصينية على مدى العقدين الماضيين.





ردًا على ذلك، زادت الولايات المتحدة من دعمها لتايوان وتحول تركيزها على نطاق أوسع إلى منطقة المحيطين الهندي والهادئ. أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس يوم الثلاثاء أن الدعم الأمريكي لتايوان "صلب للغاية"، قائلًا "لقد كنا واضحين جدًا أيضًا في أننا ملتزمون بتعميق علاقاتنا مع تايوان".



