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تعرف على موعد أجازة المولد النبوي الشريف الرسمية

الخميس 14/أكتوبر/2021 - 08:43 ص
المولد النبوي الشريف
المولد النبوي الشريف
يعتبر المولد النبوي الشريف من الذكريات العطرة التي يترقبها المسلمون في كافة أنحاء العالم، حيث يحييون تلك المناسبة بمظاهر احتفالية شيقة منذ أزمنة بعيدة، ويداومون عليها، كما يوصون أبنائهم باستكمال تلك الاحتفالات وعدم قطعها.

المولد النبوي الشريف 2021

وبحث رواد مواقع التواصل الاجتماعي العاملين بالقطاعين الحكومي والخاص وقطاع الأعمال عن موعد أجازة المولد النبوي الشريف ومعرفة عدد الأيام التي سيحصل عليها العاملون احتفاء بمولد الحبيب المصطفى محمد "ص" خير الخلق كلهم.

مظاهر احتفالات المولد النبوي الشريف

وتتعدد أوجه ومظاهر إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف فتتضمن إقامة الليالي الكبرى والاستعانة بالمداحين واستغلال الأجازة من أجل مدح النبي حتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالي، وسط حالة من الود والحب.

موعد المولد النبوي الشريف 

وتوافق ذكرى المولد الشريف يوم الثلاثاء المقبل الموافق الـ19 من أكتوبر 2021، والتي يتم منحها أجازة للعاملين في الهيئات الحكومية والخاصة، والتي تم تبديلها ليوم الخميس الموافق 21، ليشعر المواطن بها حيث يليها أجازتي الجمعة والسبت.

تحديد أجازة المولد النبوي الشريف

وحدد مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي موعد أجازة المولد النبوي الشريف حيث قررت الحكومة منح يوم الخميس المقبل الموافق الـ21 من أكتوبر 2021، أجازة رسمية بدلا من يوم الـ19 الذي يزامن المناسبة السعيدة.

ما هو حكم الاحتفال بمناسبة المولد النبوي الشريف ؟

أكدت دار الإفتاء المصرية أن الاحتفال بمناسبة المولد النبوي الشريف 2021 في الـ19 من أكتوبر الجاري، هو أمر جائز شرعاً وأنه ليس "بدعة" وذلك رداً على البعض الذي ادعى أنه عمل غير جائز، والذين يهاجمون المحتفلين به.

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