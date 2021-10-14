Advertisements

اليوم.. انتصار ضيفة أحمد صلاح في "8 الصبح"

الخميس 14/أكتوبر/2021 - 08:56 ص
انتصار
انتصار
أروي حمدي
يستضيف الإعلامي أحمد صلاح اليوم الموافق الخميس في برنامج "8 الصبح" الفنانة انتصار ومن المقرر عرضه على قناة dmc في تمام الساعة التاسعة صباحًا.


ومن المقرر أن تتحدث انتصار خلال حوارها مع أحمد صلاح، عن الكثير من الموضوعات، ومنها أهم محطاتها الفنية التي تمثل النقلات في مشوارها الفني، كما ستتحدث عن أعمالها الفنية التي تستعد لها خلال الفترة الحالية.



يذكر أن الفنانة انتصار تشارك في تصوير فيلم بعنوان "النهارده يوم جميل" وهو من بطولة باسم سمرة، نجلاء بدر، هنا شيحة، أحمد وفيق، إيمي إسلام، إنتصار، ومن إخراج وتأليف نيفين شلبي.

الكلمات المفتاحية

فيلم أنهارده يوم جميل فجر فني برنامج 8 الصبح الفنانة أنتصار الإعلامي أحمد صلاح

أخبار تهمك

أول تعليق من انتشال التميمي بعد الصلح مع يسرا

منذ حوالي 5 ساعات

مفيد فوزي يعاتب تامر أمين على الهواء بسبب محمد رمضان (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

طلب عاجل من "تخطيط الأهلي" بشأن مستقبل موسيماني

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة مدوية بشأن أزمة الشناوي والحضري

منذ ساعة الا ربع

مفاجآت في قائمة الخطيب خلال انتخابات الأهلي المقبلة

منذ ساعتين و 14 دقيقة

انفراد بالصور.. محمد رمضان ببدلة ذهبية في حفل افتتاح الجونة السينمائي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تفاصيل اختطاف شاب أمام زوجته وابنه في الدقهلية

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - قرار هام من الخطيب بشأن إصابة محمد الشناوي

منذ حوالي 15 ساعة

قرار مفاجئ من الخطيب في الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

بالأسماء.. قائمة الغائبين عن الأهلي أمام بطل النيجر

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة.. ريال مدريد يخطط لخطف هداف البريميرليج

منذ ساعتين و 14 دقيقة

قرار عاجل من النيابة بشأن واقعة مقتل طفل "التختة الأولى"

منذ حوالي 5 ساعات

سيميوني يكشف تأثير رحيل ميسي على برشلونة

منذ ساعتين و 44 دقيقة

عاجل - قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والحرس الوطني في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. سقوط صانع مجوهرات يزور الأختام

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. ارتفاع جديد في وفيات كورونا اليومية و"الصحة" تعلن التفاصيل

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

استئناف تصوير فيلم"النهارده يوم جميل" في هذا الموعد

تفاصيل شخصية هنا شيحة في فيلم "النهاردة يوم جميل"

هنا شيحة تبدأ تصوير "النهاردة يوم جميل"

زينة عن خوفها من فيروس كورونا:"موبايلي سماعته باظت من كتر ما برش كحول عليه"

زينة:"مشاعري ماتت تجاه الرجالة والفشل خلاني محبتش أعيد التجربة تاني"

بعد إصابتها بفيروس كورونا..زينة تطلب من جمهورها الدعاء بالشفاء للداعية عبلة الكحلاوي

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
05:08 ص

قرار عاجل من النيابة بشأن واقعة مقتل طفل "التختة الأولى"

انفراد بالصور.. محمد رمضان ببدلة ذهبية في حفل افتتاح الجونة السينمائي

03:15 ص

عاجل.. تفاصيل اختطاف شاب أمام زوجته وابنه في الدقهلية

02:36 ص

عاجل - قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والحرس الوطني في دوري أبطال إفريقيا

05:59 م

طلب عاجل من "تخطيط الأهلي" بشأن مستقبل موسيماني

06:00 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات صادمة تحت قبة الجامعة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ستات مصر فى مرمى البطالة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٥» | جمال الغيطانى.. «أديب» على الجبهة

Advertisements