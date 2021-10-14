اليوم.. انتصار ضيفة أحمد صلاح في "8 الصبح"

يستضيف الإعلامي أحمد صلاح اليوم الموافق الخميس في برنامج "8 الصبح" الفنانة انتصار ومن المقرر عرضه على قناة dmc في تمام الساعة التاسعة صباحًا.





ومن المقرر أن تتحدث انتصار خلال حوارها مع أحمد صلاح، عن الكثير من الموضوعات، ومنها أهم محطاتها الفنية التي تمثل النقلات في مشوارها الفني، كما ستتحدث عن أعمالها الفنية التي تستعد لها خلال الفترة الحالية.







يذكر أن الفنانة انتصار تشارك في تصوير فيلم بعنوان "النهارده يوم جميل" وهو من بطولة باسم سمرة، نجلاء بدر، هنا شيحة، أحمد وفيق، إيمي إسلام، إنتصار، ومن إخراج وتأليف نيفين شلبي.