Advertisements

اسعار صرف "الجنيه الاسترليني" اليوم الخميس 14 أكتوبر 2021 بجميع البنوك

الخميس 14/أكتوبر/2021 - 08:57 ص
اسعار صرف الجنيه الاسترليني
اسعار صرف الجنيه الاسترليني
الفجر الاقتصادي

استقرت أسعار صرف الجنيه الاسترليني اليوم الخميس 14 أكتوبر 2021، حيث بلغت في متوسط تعاملات البنوك نحو 21.32 جنيه للشراء و 21.46 جنيه للبيع.

 

وجاء افضل سعر لشراء الجنيه الإسترليني عند 21.26 جنيه في بنك كريدي اجريكول، وقدم المصرف العربي افضل سعر لبيع الجنيه الاسترليني عند 21.39 جنيه.

 

وعلى صعيد أسعار صرف الجنيه الاسترليني في باقي البنوك فقد بلغ في بنك المشرق ، ومصرف أبوظبي الاسلامي،  وبنك التجاري الدولي  والبنك العربي الأفريقي والمصرف المتحد،  نحو 21.38 جنيه للشراء و 21.56 جنيه للبيع.

 

وسجل سعر صرف الجنيه الاسترليني في بنك مصر نحو 21.35 جنيه للشراء، و 21.51 جنيه للبيع.

الكلمات المفتاحية

سعر صرف الجنيه الاسترليني اليوم اسعار صرف الجنيه الاسترليني اسعار الجنيه الاسترليني الان اسعار الجنيه الاسترليني

أخبار تهمك

طلب عاجل من "تخطيط الأهلي" بشأن مستقبل موسيماني

منذ حوالي 4 ساعات

قرار مفاجئ من الخطيب في الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. سقوط صانع مجوهرات يزور الأختام

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والحرس الوطني في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 16 ساعة

انفراد بالصور.. محمد رمضان ببدلة ذهبية في حفل افتتاح الجونة السينمائي

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجآت في قائمة الخطيب خلال انتخابات الأهلي المقبلة

منذ ساعتين و 13 دقيقة

قرار عاجل من النيابة بشأن واقعة مقتل طفل "التختة الأولى"

منذ حوالي 5 ساعات

مفيد فوزي يعاتب تامر أمين على الهواء بسبب محمد رمضان (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. ارتفاع جديد في وفيات كورونا اليومية و"الصحة" تعلن التفاصيل

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة مدوية بشأن أزمة الشناوي والحضري

منذ 43 دقيقة

مفاجأة.. ريال مدريد يخطط لخطف هداف البريميرليج

منذ ساعتين و 13 دقيقة

بالأسماء.. قائمة الغائبين عن الأهلي أمام بطل النيجر

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تفاصيل اختطاف شاب أمام زوجته وابنه في الدقهلية

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - قرار هام من الخطيب بشأن إصابة محمد الشناوي

منذ حوالي 15 ساعة

أول تعليق من انتشال التميمي بعد الصلح مع يسرا

منذ حوالي 5 ساعات

سيميوني يكشف تأثير رحيل ميسي على برشلونة

منذ ساعتين و 43 دقيقة

موضوعات متعلقة

أسعار الجنيه الأسترليني أمام الجنيه اليوم الجمعة 9-8-2019 بالبنوك

أسعار الجنيه الأسترليني أمام الجنيه اليوم الجمعة 10-8-2019 بالبنوك

أسعار اليورو امام الجنيه اليوم الجمعة 10-8-2019 بالبنوك

أسعار الجنيه الاسترليني بالبنوك الاثنين 12-8-2019 ثاني ايام عيد الاضحي

أسعار الجنيه الأسترليني أمام الجنيه اليوم الثلاثاء ثالث أيام عيد الأضحى 13-8-2019 بالبنوك

أسعار الجنيه الأسترليني أمام الجنيه اليوم الأربعاء 14-8-2019 بالبنوك

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
05:08 ص

قرار عاجل من النيابة بشأن واقعة مقتل طفل "التختة الأولى"

انفراد بالصور.. محمد رمضان ببدلة ذهبية في حفل افتتاح الجونة السينمائي

03:15 ص

عاجل.. تفاصيل اختطاف شاب أمام زوجته وابنه في الدقهلية

02:36 ص

عاجل - قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والحرس الوطني في دوري أبطال إفريقيا

05:59 م

طلب عاجل من "تخطيط الأهلي" بشأن مستقبل موسيماني

06:00 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات صادمة تحت قبة الجامعة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ستات مصر فى مرمى البطالة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٥» | جمال الغيطانى.. «أديب» على الجبهة

Advertisements