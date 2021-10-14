بعد خضوعها لعملية جراحية.. شقيقة عامر منيب تكشف عن حالتها الصحية

كشفت أمينة منيب شقيقة الفنان الراحل عامر منيب عن حالتها بعد تعرضها لأزمة صحية أدت إلي تعرضها لعملية جراحية.





تحدثت أمينة في إحدي تصريحاتها قائلة "إنها أجرت عملية جراحية في قلبها ووضعت فيه دعامة وذلك كان الأسبوع الماضي، بعدما شعرت بآلام في قلبها".





وتابعت أمينة قائلة "أن شقيقتها أميرة، تراعيها حاليًا وتجلس معها في المنزل، حتى تتحسن حالتها بشكل كامل".







ومن جانب أخر أحتفلت مريم عامر منيب أبنة الفنان الراحل عامر منيب بخطبتها بمدينة الجونة يوم السبت الماضي وسط حضور عدد من الفنانين أبرزهم شرين رضا.





يذكر أن الفنان الراحل عامر منيب ولد في 2 سبتمبر 1963، وظهر مع نهاية القرن العشرين، وقدّم العديد من الألبومات، ومنها: "حب العمر، أول حب، علمتك، فاكر، أيام وليالي"، كما دخل إلى مجال التمثيل حيث شارك بعدد من الأفلام السينمائية، منها: "سحر العيون، كامل الأوصاف، الغواص، وكيمو وأنتيمو"، قبل أن يرحل عن عالمنا يوم 26 نوفمبر 2011.