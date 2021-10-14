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دينا الشربيني تنشر صورة مع حسن أبو الرووس من الجونة
الخميس 14/أكتوبر/2021 - 09:22 ص
إسراء عبدالفتاح
نشرت الفنانة دينا الشربيني صورة جديدة لها عبر صفحتها على موقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام".
وظهرت دينا الشربيني في الصورة برفقة الفنان حسن أبو الرووس، في صورة طريق، وعلقت: "فلتت منى في الطريق للجونه".
ومن المقرر أن تقام الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي في الفترة من 14 - 22 أكتوبر 2021، في مدينة الجونة الرائعة الواقعة على البحر الأحمر.
وظهرت دينا الشربيني في الصورة برفقة الفنان حسن أبو الرووس، في صورة طريق، وعلقت: "فلتت منى في الطريق للجونه".
ومن المقرر أن تقام الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي في الفترة من 14 - 22 أكتوبر 2021، في مدينة الجونة الرائعة الواقعة على البحر الأحمر.