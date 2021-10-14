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دينا الشربيني تنشر صورة مع حسن أبو الرووس من الجونة

الخميس 14/أكتوبر/2021 - 09:22 ص
دينا الشربيني
دينا الشربيني
إسراء عبدالفتاح
نشرت الفنانة دينا الشربيني صورة جديدة لها عبر صفحتها على موقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام".

وظهرت دينا الشربيني في الصورة برفقة الفنان حسن أبو الرووس، في صورة طريق، وعلقت: "فلتت منى في الطريق للجونه".

ومن المقرر أن تقام الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي في الفترة من 14 - 22 أكتوبر 2021، في مدينة الجونة الرائعة الواقعة على البحر الأحمر.
دينا الشربيني تنشر صورة مع حسن أبو الرووس من الجونة
دينا الشربيني تنشر صورة مع حسن أبو الرووس من الجونة

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