30 شخصا حصيلة ضحايا إعصار "كومباسو" في الفلبين

ارتفعت حصيلة ضحايا إعصار "كومباسو" في الفلبين إلى 30 شخصا، بحسب ما ذكر الناطق باسم الرئاسة الفلبينية، غاري روكي، اليوم الخميس.

ووفقًا للمجلس الوطني للوقاية من المخاطر وإدارة الكوارث: "نتيجة إعصار كومباسو لقي 30 شخصا على الأقل حتفهم، وأصيب 3 أشخاص بجروح مختلفة، فيما لا يزال 14 شخصا في عداد المفقودين".

ولفت روكي، إلى أنه تم نقل 7370 شخصا إلى 124 مركز إجلاء، مضيفا أن الخسائر المادية من الإعصار في المناطق المنكوبة بشمال البلاد تقدر بأكثر من 13,67 مليون دولار.

وفي 11 أكتوبر الجاري، ظهر إعصار "كومباسو" في المحيط الهادئ، ليصبح الإعصار الاستوائي الـ18 في آسيا في الفصل الجاري. ومن المتوقع أن يبلغ الإعصار اليوم الخميس ساحل فيتنام. وقد قامت السلطات الفيتنامية بإجلاء أكثر من 250 ألف شخص إلى مناطق آمنة بسبب اقتراب الإعصار.