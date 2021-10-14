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اسعار صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 14 أكتوبر 2021

الخميس 14/أكتوبر/2021 - 09:18 ص
الريال السعودي
الريال السعودي
الفجر الاقتصادي

ستقر سعر الريال السعودى اليوم  الخميس 14-10-2021، أمام الجنيه المصرى، خلال تعاملات اليوم بالبنوك العاملة فى مصر، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى سعر 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:

 

اسعار صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 14 أكتوبر 2021 :

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

4.17  جنيه للشراء.

 

4.20  جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

4.17  جنيه للشراء.

 

4.19  جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

4.16  جنيه للشراء.

 

4.20  جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

4.17  جنيه للشراء.

 

4.20  جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

4.17  جنيه للشراء.

 

4.19  جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

4.08  جنيه للشراء.

 

4.20  جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس

4.15  جنيه للشراء.

 

4.20  جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

4.11  جنيه للشراء.

 

4.20  جنيه للبيع.

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