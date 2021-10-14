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تعرف على ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات الجولة الثامنة

الخميس 14/أكتوبر/2021 - 09:00 ص
تشيلسي
تشيلسي
غدير أحمد
يستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" جدول ترتيب الدوري الأنجليزي الممتاز لكرة القدم، قبل مباريات الجولة الثامنة من عمر البطولة.

تعرف على ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات الجولة الثامنة
يتصدر نادي تشيلسي جدول الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" عقب نهاية الجولة السابعة من عمر البطولة.
بينما يحل فريق ليفربول في المركز الثاني برصيد 15 نقطة، أما مانشستر سيتي فيحل في المركز الثالث برصيد 14 نقطة.

وإليكم جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز كالآتي:-
1 تشيلسي، 16 نقطة.
2 ليفربول، 15 نقطة.
3 مانشستر سيتي، 14 نقطة.
4 مانشستر يونايتد، 14 نقطة.
5 إيفرتون، 14 نقطة.
6 برايتون، 14 نقطة.
7 برينتفورد، 12 نقطة.
8 توتنهام، 12 نقطة.
9 وست هام، 11 نقطة.
10 أستون فيلا، 10 نقاط.
11 آرسنال، 10 نقاط.
12 ولفرهامبتون، 9 نقاط.
13 ليستر سيتي، 8 نقاط.
14 كريستال بالاس، 7 نقاط.
15 واتفورد، 7 نقاط.
16 ليدز يونايتد، 6 نقاط.
17 ساوثهامبتون، 4 نقاط.
18 بيرنلي، 3 نقاط.
19 نيوكاسل يونايتد، 3 نقاط.
20 نورويتش سيتي، نقطة واحدة.

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