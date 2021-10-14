علق حازم الحديدي، مدير أعمال محمد الشناوي، أن حارس عرين المنتخب لم يعترض على مدربه عصام الحضري، عقب تغييره في مواجهة ليبيا بالشوط الأول، وإشراك محمد أبو جبل بدلا منه.





مفاجأة مدوية بشأن أزمة الشناوي والحضري

ونفي الحديدي كل ما تردد على لسان الشناوي بخصوص طلبه عدم اللعب والمشاركة أمام ليييا.





وأكد الحديدي في تصريحات لقناة "أون تايم سبورت"، فإن هناك أقاويل سلبيا غير مبرر للعلاقة بين الحضري والشناوي، ولا يوجد أي أزمة بين الثنائي، وهناك من يسعى لإشعال الفتنة رغم صعوبة المرحلة بالنسبة لمنتخب مصر".





وأضاف:"أن حارس الأهلي يحتاج لراحة 4 اسابيع، وقد يعود قبلها للملاعب بعد إجراء الأشعة من قبل النادي الاهلي".





والجدير بالذكر أن الشناوي تعرض لإصابة في العضلة الخلفية خلال مباراة مصر وليبيا في الجولة الرابعة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم، ولم يكمل المباراة، وحل محمد أبو جبل حارس الزمالك بدلا منه.