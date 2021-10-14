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"سحب ممطرة وضباب".. تفاصيل حالة الطقس في السعودية اليوم

الخميس 14/أكتوبر/2021 - 09:23 ص
بوابة الفجر
توفر بوابة "الفجر" الإلكترونية خدمة جديدة لقرائها بجانب خدماتها الإخبارية بعض المواضيع التي تعمل على توفير احتياجات ورغبات متابعيها الكرام، وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار اليوم الخميس الموافق 14-10-2021 في السعودية؛ وفقًا لما أعلنه المركز الوطني للأرصاد الجوية.
 
حالة الطقس اليوم في السعودية 
 
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم الفرصة المهيأة لتكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المنطقة الشرقية خاصةً الأجزاء الوسطي والجنوبية منها. 

كما تكون السماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب ممطرة على أجزاء من مناطق الجوف، تبوك والحدود الشمالية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون جنوبية شرقية الى جنوبية غربية على الجزء الأوسط والجنوبي وتكون شمالية غربية الى شمالية على الجزء الشمالي بسرعة 14-34 كم /ساعة, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر وربع, وحالة البحر خفيف الموج.

وتكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية الى شمالية شرقية تتحول الى شمالية غربية بسرعة 10-32 كم/ساعة, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

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