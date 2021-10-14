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ارتفاع الحرارة نهارا.. اعرف تفاصيل طقس الكويت اليوم

الخميس 14/أكتوبر/2021 - 09:24 ص
بوابة الفجر
توفر بوابة "الفجر" الإلكترونية خدمة جديدة لقرائها بجانب خدماتها الإخبارية بعض المواضيع التي تعمل على توفير احتياجات ورغبات متابعيها الكرام، وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار اليوم الخميس الموافق 14-10-2021 في الكويت؛ وفقًا لما أعلنه المركز الوطني للأرصاد الجوية.
 
حالة الطقس اليوم في الكويت 
 
تتوقع الأرصاد أنه يسود الطقس نهارًا ارتفاع حرارة ويكون رطب  نسبيا على المناطق الساحلية والرياح شمالية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 26 كم/ساعة .
 
أما ليلًا، فيسود طقس معتدل و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الإتجاه خفيفة السرعة 06 - 20 كم/ساعة و تظهر بعض السحب العالية مع فرصة لتكون الضباب على بعض المناطق .

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