حالة الطقس ودرجة الحرارة المتوقعة اليوم في البحرين

توفر بوابة "الفجر" الإلكترونية خدمة جديدة لقرائها بجانب خدماتها الإخبارية بعض المواضيع التي تعمل على توفير احتياجات ورغبات متابعيها الكرام، وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار اليوم الخميس الموافق 14-10-2021 في البحرين؛ وفقًا لما أعلنه المركز الوطني للأرصاد الجوية.

حالة الطقس اليوم في البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس المتوقع اليوم في مملكة البحرين سيكون معتدلا مع تشكل ضباب خفيف في بعض المناطق في البداية.





الرياح شمالية غربية بوجه عام من 5 الى 10 عقد وتصل من 10 الى 15 عقدة احيانا خلال النهار .





ارتفاع الموج: من قدم إلى ثلاث أقدام.



