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حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم في الإمارات

الخميس 14/أكتوبر/2021 - 09:24 ص
بوابة الفجر
توفر بوابة "الفجر" الإلكترونية خدمة جديدة لقرائها بجانب خدماتها الإخبارية بعض المواضيع التي تعمل على توفير احتياجات ورغبات متابعيها الكرام، وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار اليوم الخميس الموافق 14-10-2021 في الإمارات؛ وفقًا لما أعلنه المركز الوطني للأرصاد الجوية.
 
حالة الطقس اليوم في الإمارات 
 
يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً ومغبراً أحياناً نهاراً، ورطباً ليلاً وصباح الخميس غرباً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
 
الرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية/ 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.الخليج العربي خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 16:42 والجزر الأول عند الساعة 10:11 الثاني عند الساعة 01:18.
 
بحر عمان خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند 14:03 والمد الثاني عند 04:32 والجزر الأول عند الساعة 09:11 والجزر الثاني عند الساعة 21:22.
 
فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة:-
 
أبوظبي 38 26 
دبي 37 28 
الشارقة 37 22 
عجمان 26 28 
أم القيوين 36 22

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