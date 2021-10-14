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برشلونة يقترب من تجديد عقد نجمه

الخميس 14/أكتوبر/2021 - 09:30 ص
برشلونة
برشلونة
ريهام عبد المحسن
كشفت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة الإسباني يواصل الحفاظ على نجومه الشباب على الرغم من الأجواء الصعبة التي يعيشها في الوقت الراهن على الصعيد المالي.

برشلونة يقترب من تجديد عقد نجمه
وأفادت صحيفة سبورت الإسبانية بأن إدارة برشلونة أصبحت على بعد ساعات قليلة من تجديد عقد النجم الفريق الشاب الإسباني بيدري جونزاليس.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن بيدري البالغ من العمر 18 عامًا يعتبر من العناصر الواعدة في برشلونة، حيث انضم إليه في الموسم الماضي من صفوف لاس بالماس ونجح في فرض اسمه على التشكيل الأساسي النادي الكتالوني ومنتخب إسبانيا الأول وتم ترشيحه لجائزة الكرة الذهبية.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة اتفق مع بيدري على التوقيع حتى صيف 2026 مع خيار التجديد لموسم آخر مع زيادة في راتبه السنوي ووضع شرط جزائي تبلغ قيمته 400 مليون يورو.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة حرص على زيادة المقابل المالي في عقد بيدري على الرغم من الوضع الاقتصادي الصعب والحساس في البارسا، حيث أن هذه الزيادة فرضت نفسها بالنظر إلى أن عقد النجم الإسباني كان من أكثر العقود تواضعا في الفريق الأول من الجانب المالي.

ولفتت الصحيفة الإسبانية أن توقيع العقود قد يتم يوم الخميس أو الجمعة المقبلين على أن يكون الإعلان الرسمي يوم الأحد القادم.

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