لهذا السبب.. إلغاء فيلم حفل إفتتاح مهرجان الجونة

أعلنت إدارة مهرجان الجونة السينمائى عن إلغاء فيلم افتتاح الدورة الخامسة، والتى تنطلق بعد ساعات قليلة"



وصرح أمير رمسيس، المدير الفنى للمهرجان، مشيرًا أن سبب الإلغاء هو تقديم ظروف عرض أفضل للفيلم بعيدا عن الأجواء الاحتفالية التى يشهدها حفل افتتاح المهرجان مؤكدًا أمير رمسيس استمرارية هذا القرار السنوات القادمة.





وكشفت إدارة مهرجان الجونة، عن حضور عدد من نجوم الفن في الدورة الخامسة التي تنطلق اليوم، الخميس، وتنتهي ٢٢ من نفس الشهر، أبرزهم يسرا، عضو اللجنة الاستشارية، وليلى علوي، سمية الخشاب، إلهام شاهين، هالة صدقي، طارق لطفي، مني زكي، نيللي كريم، أنوشكا، بسمة، لبلبة، روجينا، أشرف عبد الباقي، ريهام عبد الغفور، نجلاء بدر، سوسن بدر، أحمد داش، أحمد داوود، مايا دياب، المخرجة إيناس الدغيدي، وأمير المصري.