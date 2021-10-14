تعيين 58 شاباً واستخراج 181 شهادة قياس مستوى بمطروح

كشفت مديرية القوى العاملة بمحافظة مرسى مطروح تعيين 58 شابًا من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم شاب من ذوى الهمم والقدرات، من خلال شهادات القيد المرتدة " كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذين وصل عددهم 209 طالب عمل.



صرف 110 آلاف جنيه لـ 44 عاملًا



وأوضح عاطف درويش مدير المديرية - فى تقريره لوزارة القوى العاملة، عن إنجازات شهر سبتمبر الماضى- أن المديرية قامت فى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة صحيًا واجتماعيًا بصرف 110 آلاف جنيه لـ 44 عاملًا من المسجلين بالمديرية.



التفتيش على 119 منشأة



وفى مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية بالتفتيش على 119 منشأة، والقيام بـ 22 حملة تفتيشية، وبحث 5 شكاوي، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، وتحرير 22 محضرًا سلامة وصحة مهنية، فضلًا عن عقد 5 ندوات توعية.



استخراج 181 شهادة قياس مستوى المهارة



وأشار مدير المديرية إلى أن المديرية قامت باستخراج 181 شهادة قياس مستوى المهارة ورخصة مزاولة الحرفة من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وفي مجال التفتيش العمالى قامت بالتفتيش على 256 منشأة، وأسفر عن تحرير 74 محضرًا لمنشآت مخالفة، وبحث 2 شكوى عمالية