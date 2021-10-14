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لتقليل كثافة الطلاب.. تشغيل 19 مدرسة جديدة فى المنيا

الخميس 14/أكتوبر/2021 - 10:30 ص
صورة من الحدث
صورة من الحدث
أحمد الخميسي
أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا استمرار العمل في تنفيذ 211 مشروعا بتكلفة مليار و960 مليون و520 ألف جنيه، في قطاع الأبنية التعليمية، وذلك ضمن المشروعات المدرجة في المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) لتطوير قرى الريف المصري، منها 25 مشروعا بالعدوة و46 بمغاغة و63 بأبوقرقاص و52 بملوى و25 بديرمواس، لافتا إلى أن تلك المشروعات ستساهم في تقليل كثافات الطلاب داخل الفصول.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الذي يعقده محافظ المنيا أسبوعيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبوزيد، لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها، ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري، وبحضور العقيد أ.ح محمد حسن الكردي المستشار العسكري للمحافظة وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورؤساء المراكز المستهدفة، وعدد من وكلاء الوزارات، وممثلي جهاز التعمير، ومديري الهيئات والشركات التنفيذية، وشباب البرنامج الرئاسي، ومؤسسة حياة كريمة.

ويستهدف المشروع القومي لتطوير الريف المصري، والذى أطلقه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تطوير 192 قرية بـ 757 تابعا، بإجمالي 32 وحدة محلية، بنطاق 5 مراكز على مستوى المحافظة، وهى " أبوقرقاص، ملوى، العدوة ومغاغة، وديرمواس " بتكلفة 23 مليار جنية، ليصل إجمالي المستفيدين من المشروعات الخدمية التي سيتم تطويرها نحو 2.970 مليون مستفيد، ويجري تنفيذ1827 مشروعا ً من جملة المشروعات المدرجة وذلك في 16 قطاع خدمي على مستوى مراكز المحافظة.

وأعلن محافظ المنيا عن دخول 19 مدرسة الخدمة العام الحالي منها 7 مدارس إنشاء جديد و12 مدرسة توسعات، بإجمالي 256 فصل دراسي لتسع 10200 طالبا وطالبة، منها مدارس تم الانتهاء منها في مراكز ابوقرقاص، ملوي، مغاغة ضمن المرحلة الأولي لمبادرة حياة كريمة.

ناقش المحافظ، مع الجهات المختلفة خلال الاجتماع، نسب التنفيذ، ومعدلات الأداء لعدد من المشروعات بالمراكز المدرجة، لافتا إلى انه يجري متابعة دورية لنسب تنفيذ المشروعات ميدانيا من خلال عدد من الجولات التفقدية للمشروعات الجاري تنفيذها، وشدد على رؤساء المراكز الخمسة بضرورة المتابعة الميدانية لكافة المشروعات، مع التواجد على أرض الواقع ميدانيا لتلافي كافة العقبات وحل جميع المشكلات أولا بأول.

كما وجه المحافظ بإزالة جميع المعوقات والعمل على إيجاد حلول سريعة للاستمرار في تنفيذ الأعمال، وفقا للجدول الزمني المحدد، حيث تعد المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، من أهم وأضخم المشروعات التنموية الكبرى، التي تنفذها الدولة خلال السنوات الأخيرة.
لتقليل كثافة الطلاب.. تشغيل 19 مدرسة جديدة فى المنيا
لتقليل كثافة الطلاب.. تشغيل 19 مدرسة جديدة فى المنيا
لتقليل كثافة الطلاب.. تشغيل 19 مدرسة جديدة فى المنيا
لتقليل كثافة الطلاب.. تشغيل 19 مدرسة جديدة فى المنيا
لتقليل كثافة الطلاب.. تشغيل 19 مدرسة جديدة فى المنيا
لتقليل كثافة الطلاب.. تشغيل 19 مدرسة جديدة فى المنيا
لتقليل كثافة الطلاب.. تشغيل 19 مدرسة جديدة فى المنيا
لتقليل كثافة الطلاب.. تشغيل 19 مدرسة جديدة فى المنيا

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مصر محافظ المنيا المنيا اليوم المدراس العام الدراسى

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