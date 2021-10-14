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أسعار الخضروات اليوم الخميس في الدقهلية

الخميس 14/أكتوبر/2021 - 10:34 ص
خضر وفاكهة
خضر وفاكهة
محمد كشك
استقرت أسعار الخضراوات، اليوم الخميس، وفقا لأسعار سوق الجملة بمدينة المنصورة في الدقهلية.

أسعار الخضراوات
وسجلت أسعار الطماطم من 5 إلى 6 جنيهات للكيلو، والبصل بين 1.5-3.5 جنيه للكيلو، والبامية 8:10 جنيهات للكيلو، والخيار البلدي يتراوح بين 5:8 جنيهات للكيلو، والخيار الصوب بين 2-4 جنيهات للكيلو.

أسعار الخضراوات اليوم
وسجلت البطاطس الجملة بين 7:8 جنيهات للكيلو، والجزر بين 1.5-3 جنيهات للكيلو، واستقرت الفلفل ألوان بين 10- 20 جنيها للكيلو، والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات للكيلو، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيه للكيلو.

واستقر سعر القلقاس 3-6 جنيهات للكيلو، واستقرت أسعار الملوخية لتتراوح بين 2- 5.5 جنيه للكيلو، الفاصوليا بين 5-10 جنيهات للكيلو، وأسعار الكوسة بين 2.5-5 جنيهات.

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