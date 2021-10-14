تغطية الطرح العام لـ"إميرالد للتطوير" بنحو 26.3 مرة

أظهر الموقع الرشسمي البورصة المصرية تعطية الطرح العام لشركة اميرالد للتطوير و ادارة المشروعات -بورصة النيل- بمعدل 26.34 مرة تقريباً، بنهاية الفترة المحددة لتسجيل أوامر البيع والشراء له اليوم الأربعاء.





وأوضحت البورصة المصرية في بيان لها اليوم ، أن اجمالى كميات أوامر الشراء (الكمية المبدئية) المسجلة بسوق الصفقات الخاصة قد بلغت عدد 414,817 مليون سهم.



